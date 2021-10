Verletzung aus Pokalspiel : Kreuzbandriss: Monatelange Pause für HSV-Profi Leibold

Fußball-Zweitligist Hamburger SV muss wie befürchtet lange auf Tim Leibold verzichten.

Hamburg | Der 27 Jahre alte Linksverteidiger hat im Pokalspiel in Nürnberg (4:2 im Elfmeterschießen) am Dienstagabend einen Riss des vorderen rechten Kreuzbandes erlitten. Das habe eine eingehende Untersuchung in Hamburg ergeben, teilte der HSV einen Tag nach der Partie bei den Franken mit. Der stellvertretende Mannschaftskapitän werde mehrere Monate fehlen ...

