Conference League : „Konzept aufgegangen“: Ruhige Nacht nach Union-Spiel

Die Berliner Polizei hat in der Nacht nach dem Conference-League-Spiel von Union Berlin gegen Feyenoord Rotterdam (1:2) keine weiteren Zwischenfälle oder gar Ausschreitungen verzeichnet.

Berlin | „Es war alles ruhig. Das Sicherheitskonzept, das können wir sagen, ist aufgegangen“, hieß es am Freitagmorgen von der Polizei. Bereits unmittelbar nach der Europacup-Partie im Olympiastadion hatten die Sicherheitskräfte von einem reibungsfreien Abmarsch beider Fanlager berichtet. 2000 Beamte im Einsatz Die Polizei hatte das Hochrisikospiel am Do...

