Champions League : Kohfeldts Karrieresprung: Vom Abstiegskampf zur Königsklasse

Noch im Mai kämpfte er mit Werder Bremen vergeblich gegen den Bundesliga-Abstieg an. Jetzt bereitet Florian Kohfeldt seinen neuen Club VfL Wolfsburg auf ein wichtiges Champions-League-Spiel vor.

Wolfsburg | Vom Abgrund zur 2. Bundesliga bis in die Champions League in nur fünfeinhalb Monaten: Die Trainerkarriere des Florian Kohfeldt hat durch seinen Wechsel zum VfL Wolfsburg einen bemerkenswerten Schub erhalten. Erst am 16. Mai musste er bei seinem Herzensverein Werder Bremen gehen, weil man ihm die Verhinderung des Bundesliga-Abstiegs dort nicht mehr ...

