VfL Wolfsburg : Kohfeldt lobt Baku: „Vom Potenzial her“ ein Nationalspieler

Wolfsburgs Trainer Florian Kohfeldt sieht seinen Profi Ridle Baku „vom Potenzial her auf jeden Fall“ als deutschen Nationalspieler.

Wolfsburg | Wolfsburgs Trainer Florian Kohfeldt sieht seinen Profi Ridle Baku „vom Potenzial her auf jeden Fall“ als deutschen Nationalspieler. Wenn der 23-Jährige weiterhin gute Leistungen zeige, „wird kein Weg an ihm vorbeiführen“, sagte Kohfeldt am Samstag kurz vor dem Spiel des VfL in der Fußball-Bundesliga gegen den FC Augsburg bei Pay-TV-Sender Sky. B...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.