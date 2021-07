Saisonvorbereitung : Knifflige Testwoche für Nagelsmann und die Bayern

Normalerweise reisen die Bayern im Sommer für eine lukrative Werbetour in die weite Welt. Corona verhindert das auch 2021. Die „Summer Tour“ findet darum daheim statt - mit drei Testspielen.

München | Auch am Geburtstag stand Julian Nagelsmann auf dem Trainingsplatz. Und nach knapp drei Wochen Arbeit in München freut sich der nun 34 Jahre junge Cheftrainer des deutschen Rekordmeisters auf das „Premieren-Gefühl“ in seinem neuen Fußball-Wohnzimmer. In den kommenden acht Tagen gibt es für Nagelsmann dabei sogar gleich eine dreifache Allianz-Arena-D...

