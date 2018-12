Ex-Leipziger vor England-Engagement : Witzige Pressekonferenz im Video: Klopp übersetzt "Hasenhüttl"

"Hase is rabbit, Hüttl means nothing" – Pressekonferenzen mit Trainer Jürgen Klopp sind nur selten langweilig.

von Kim Patrick von Harling

05. Dezember 2018, 10:59 Uhr

Liverpool | Ralph Hasenhüttl – hierzulande sorgt die Aussprache des Namens nur für wenig Probleme. Doch in England wird die Aussprache des österreichischen Trainers, der laut "Bild-Zeitung" am Donnerstag beim FC Southampton vorgestellt wird, eine Herausforderung dar. Auf einer Pressekonferenz bat ein englischsprachiger Reporter nun Jürgen Klopp (FC Liverpool) um dessen Einschätzung zum ehemaligen Leipzig-Coach. Gewohnt süffisant antwortete Klopp und gab direkt eine Hilfestellung in Sachen "Hasenhüttl"-Aussprache.

"Hase is the rabbit, Hüttl means nothing", erklärte der deutsche Trainer zudem und heimste dafür den einen oder anderen Lacher ein.

"Win-win-Situation"

"Hasenhüttl ist ein großer Mann, ein guter Trainer. Er lässt lebhaften und aggressiven Fußball spielen. Er ist ein guter Kerl, Southampton eine schöne Stadt – das wäre eine Win-win-Situation", betonte Klopp weiter. Hasenhüttl verließ nach der vergangenen Saison RB Leipzig, nachdem sich der Verein und der Trainer nicht auf einen neuen Vertrag einigen konnten.