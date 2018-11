Schwere Verletzung : Für Gladbachs Matthias Ginter ist die Hinrunde gelaufen

Nationalspieler Matthias Ginter hat nach dem Zusammenstoß mit dem Hannoveraner Wood schwere Brüche erlitten.

von dpa

26. November 2018, 11:05 Uhr

Mönchengladbach | Nationalspieler Matthias Ginter wird Borussia Mönchengladbach wohl erst in der Rückrunde der Fußball-Bundesliga wieder zur Verfügung stehen. Wie der Club am Montag mitteilte, hat sich der Abwehrchef tags zuvor im Spiel gegen Hannover 96 (4:1) bei einem unglücklichen Zusammenprall mit Noah Joel Sarenren Bazee eine Fraktur der Augenhöhle und des Kiefers zugezogen. Ginter musste anschließend mit einer Trage vom Platz getragen und notärztlich versorgt werden. Der 24-Jährige wird am Dienstag operiert.



Auch interessant: Brutaler Zusammenprall bei Bundesligaspiel in Mönchengladbach



Über die Dauer der Verletzungspause machte der Club keine Angaben. Ginter dürfte aber in diesem Jahr nicht mehr zum Einsatz kommen. Hannovers Sarenren Bazee musste mit einer Platzwunde und einer Gehirnerschütterung ebenfalls ausgewechselt werden.