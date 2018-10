Rückkehr nach Paris : "Kein Vertrauen" – Ancelotti tritt gegen den FC Bayern nach

Paris bedeutete das Ende für Carlo Ancelotti beim FC Bayern. Jetzt kehrt der Italiener in die Stadt der Liebe zurück.

von dpa und Gregory Straub

24. Oktober 2018, 13:07 Uhr

Paris | Ex-Bayern-Trainer Carlo Ancelotti hat sich über mangelnde Unterstützung bei seinem ehemaligen Verein beklagt. In München habe er "das Vertrauen von vier, fünf Spielern gehabt", sagte der jetzige Trainer des SSC Neapel am Vorabend des Champions-League-Spiels gegen Paris Saint-Germain am Mittwoch (hier im Video). "Ich komme hier an und fühle nicht nur das Vertrauen der Mannschaft sondern der ganzen Umgebung. Meine Stimmung hat sich komplett geändert." Der FC Bayern habe immer noch die gleichen Probleme wie vor einem Jahr, "wie ich höre".



Ancelottis doppelte Rückkehr nach Paris

Seit 2018 trainiert Ancelotti Neapel. Der Club steht in der Serie A derzeit auf Platz zwei und trifft am Mittwoch in der Champions League auf eben jenes Paris St. Germain. Es ist also die Rückkehr des italienischen Trainers an jenen Ort, an dem er in der vergangenen Saison mit dem FC Bayern eine 0:3-Klatsche kassierte. Kurz darauf wurde Ancelotti beim Rekordmeister entlassen. Zwischen 2011 und 2013 arbeitete Ancelotti als Trainer in der französischen Hauptstadt.

In Italien hat Ancelotti mit dem SSC Neapel einen guten Start erwischt, liegt dennoch nach neun Spieltagen vier Punkte hinter Tabellenführer Juventus Turin. In der Champions League führt Napoli die Gruppe C nach zwei Spieltagen vor dem FC Liverpool und Paris St. Germain an.