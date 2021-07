Tschertschessow-Nachfolger : Karpin neuer russischer Fußball-Nationaltrainer

Der russische Fußballverband hat Waleri Karpin zum neuen Nationaltrainer ernannt.

Moskva | Der 52-Jährige tritt die Nachfolge von Stanislaw Tschertschessow an, dessen Vertrag Anfang des Monats nach dem frühen Aus bei der Europameisterschaft aufgelöst worden war. Karpin trainierte zuletzt den FC Rostow. Sein Vertrag bis Ende dieses Jahres mit der Möglichkeit einer Verlängerung werde an diesem Montag unterzeichnet, teilte der Verband in Moska...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.