DFB-Pokal : Kapitän Neuer fordert Bayern-„Reaktion“ gegen Union Berlin

Kapitän Manuel Neuer sieht nach der historischen Pokal-Niederlage des FC Bayern München in Mönchengladbach eine Verpflichtung zur Wiedergutmachung im nächsten Spiel.

München | Es sei „schwierig zu beschreiben, was in Gladbach passiert ist“, schrieb der Fußball-Nationaltorhüter nach dem 0:5 bei Instagram. „Das darf uns so nicht passieren. Nun müssen wir am Samstag eine Reaktion zeigen“, äußerte der 35-Jährige. Dann muss der deutsche Rekordmeister in der Bundesliga beim 1. FC Union Berlin antreten. „Niederlagen schmerzen, ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.