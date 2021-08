Transfermarkt : KSC verpflichtet Verteidiger O'Shaughnessy ab Dezember

Der Karlsruher SC hat Abwehrspieler Daniel O'Shaughnessy vom finnischen Club HJK Helsinki verpflichtet.

Karlsruhe | Der 26-Jährige hat einen ab Dezember gültigen Zweijahresvertrag unterschrieben, wie der Fußball-Zweitligist mitteilte. Er wird also erst nach der Saison in Finnland, die sich am Kalenderjahr orientiert, zu den Badenern wechseln - dann aber ablösefrei. Mit O'Shaughnessy erweitere der KSC seine „Optionen in der Verteidigung immens“, sagte Sportchef O...

