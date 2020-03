Liverpool-Hymne in der Corona-Krise : Krankenhaus-Video rührt Jürgen Klopp zu Tränen

Ein Video von singenden Krankenhaus-Mitarbeitern bringt den deutschen Liverpool-Coach Jürgen Klopp zum Weinen.

von dpa

28. März 2020, 15:31 Uhr

Liverpool-Trainer Jürgen Klopp hat vor Egoismus in der Corona-Krise gewarnt und zur Solidarität aufgerufen. "Vor vier oder fünf Wochen schien es noch so, dass viele Länder dachten: Das ist unser Problem, das ist unser Problem, das ist unser Problem – wir haben ein Problem damit. Nun hat uns die Natur gezeigt, dass wir alle gleich sind, und wir haben alle dieselben Probleme im gleichen Moment. An der Lösung müssen wir gemeinsam arbeiten", forderte der deutsche Coach des souveränen Premier-League-Tabellenführers FC Liverpool am Freitag in einem Video-Interview auf der Vereinswebsite.

Im Video: Das komplette Interview mit Jürgen Klopp





Jürgen Klopp: Krankenhaus-Video rührt Liverpool-Coach zu Tränen

"Es gibt so viele Menschen da draußen, die viel größere Probleme haben, deswegen würde ich es wirklich beschämend finden, wenn ich über "meine Probleme" sprechen würde", sagte Klopp, der das Interview zuhause gab. Derzeit sei nichts gut an dieser Situation – "außer vielleicht, was wir daraus lernen können".

Eine Botschaft dieser Tage hat Klopp sogar zu Tränen gerührt. Ein Video zeigt, wie Krankenhausmitarbeiter einer Intensivstation gemeinsam die Hymne der Reds singen. "Als sie "You'll Never Walk Alone" anstimmten, musste ich sofort weinen", gab der 52-Jährige zu. "Es ist unglaublich. Aber es zeigt alles." Diese Menschen würden sich selbst in Gefahr bringen, um anderen zu helfen. "Ich könnte sie nicht mehr bewundern und schätzen."