Bundesliga : Jubeln wie vor Corona - nur wer darf künftig ins Stadion?

Die Fans sind zurück. Und wie! Die Stimmung bei den Bundesligapartien sorgt für große Begeisterung bei Spielern und Trainern. Die Debatte darüber, wer künftig ins Stadion darf, hält an.

Frankfurt am Main | Das fühlte sich fast wie früher an. Tausende Zuschauer sorgten am Wochenende in den Bundesliga-Stadien für das auch von den Spielern in monatelanger Corona-Tristesse lange vermisste gemeinsame Fußball-Erlebnis. Zumindest für 90 Minuten schien die Pandemie weit weg - sie bleibt aber das bestimmende Thema für die Vereine, die in der emotionalen Disku...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.