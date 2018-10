DFB-Team unter Druck : Joachim Löw vor dem Frankreich-Spiel: "Es wird Veränderungen geben"

Zum Spiel in Frankreich kündigt Bundestrainer Joachim Löw sowohl taktische als auch personelle Veränderungen an.

von Kim Patrick von Harling

15. Oktober 2018, 17:19 Uhr

Paris | Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft steht in der Nations League vor dem Abstieg aus der Gruppe A1. Mit einer Niederlage würde die DFB-Elf in der Premierenserie des neu eingeführten Wettbewerbs bereits als großer Verlierer dastehen. Nach dem jüngsten 0:3 gegen die Niederlande steht zudem Bundestrainer Joachim Löw unter Druck – dieser reagierte am Montag auf der Pressekonferenz gelassen.



"Natürlich war die Niederlage schmerzlich. Nach der WM wusste ich schon, dass unser Weg nicht kontinuierlich auf höchstem Niveau abläuft. Es ist ein Prozess, bei dem man mit Rückschlägen rechnen muss", erklärte Löw. "Wir müssen alle Kräfte bündeln um das, was wir in den Niederlanden versäumt haben, wiedergutmachen. Wir wollen mutig und mit Dynamik nach vorne spielen. Nach dem 0:3 muss man schon überlegen, wie man wechselt. Es wird Veränderungen geben."

In der Startelf stehen wird definitiv Manuel Neuer, das betonte Löw noch einmal. Der Keeper steht aufgrund des 0:1-Gegentreffers in der Kritik, da er die Flanke, die zum Tor geführt hatte, unterlief. "Einige sagen, dass der Ball im Aus war. Da sieht man immer schlecht aus, es war aber eine Schussflanke", erklärte Neuer auch, dass sein Stellungsspiel grundsätzlich gut sei. "Ich hatte kein richtiges Spielglück in den vergangenen Partien."