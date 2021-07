Fußball-Europameisterschaft : Italiens Titel-Party mit Tränen und Magie

Italien ist drei Jahre nach der verpassten WM 2018 zurück auf Europas Fußball-Thron. Gefeiert wird die Wiederauferstehung der Squadra Azzurra mit Tränen, Dankbarkeit und Stolz.

Rom | Mit goldener Krone auf dem Kopf reckte Kapitän Giorgio Chiellini vor den Fans in Rom im Morgengrauen stolz den EM-Pokal in die Höhe. Nach der „unvergesslichen Nacht“ von London, wie die „Gazzetta dello Sport“ titelte, wurden Italiens Fußball-Europameister in der Heimat von Tausenden jubelnden Fans empfangen. „Wir haben Geschichte geschrieben, genie...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.