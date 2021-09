WM-Quali : Italien baut Weltrekord aus - England verpasst Sieg in Polen

Fabio Ferrari/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Fußball-Europameister Italien hat seinen Weltrekord weiter ausgebaut und liegt klar auf WM-Kurs.

Berlin | Die Squadra Azzurra siegte gegen Litauen mit 5:0 (4:0) und ist damit nun seit 37 Spielen ohne Niederlage. Da die Schweiz beim 0:0 in Nordirland zwei Punkte liegen ließ, ist der Vorsprung Italiens auf sechs Zähler angewachsen. Die Eidgenossen haben aber bislang zwei Spiele weniger absolviert. EM-Finalist England hat in Gruppe I in letzter Minute ...

