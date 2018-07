Sportvorstand im Interview : HSV-Chef Becker: Stand jetzt keine Transfers mehr

HSV-Sportvorstand Becker spricht im Interview über Kader- und Transferplanungen und über die Zukunft von Jan-Fiete Arp.

von Thomas Deterding

10. Juli 2018, 17:58 Uhr

Hamburg | Herr Becker, Ende Mai traten Sie den Dienst als Sportvorstand beim Hamburger SV an – wie fällt nach knapp zwei Monaten ihr erstes persönliches Zwischenfazit aus?

Ralf Becker: Ich kann bislang nur Positives berichten, was meine Arbeit, die zahlreichen neuen Aufgaben und das Miteinander im Verein angeht. Es macht mir sehr viel Spaß und ich bin zuversichtlich mit Blick auf die Zukunft und die anstehende Spielzeit. Natürlich befinden wir uns noch an einem frühen Zeitpunkt der Vorbereitung, das wissen wir. Wie die Entwicklung weitergeht, werden wir spätestens nach den ersten Spieltagen sehen. Grundsätzlich empfinde ich die Arbeit mit dem gesamten Team, dem Trainer und den Spielern aber als sehr positiv.

Welche Unterschiede machen Sie im Vergleich zu ihrer Zeit bei Holstein Kiel in der täglichen Arbeit fest?

Der große Unterschied ist natürlich die mediale Begleitung des Klubs. Man merkt einfach jeden Tag aufs Neue, dass man bei einem der größten deutschen Fußballvereine arbeitet. Die öffentliche Wahrnehmung ist eine andere und entsprechend ist es auch die Wirkung der Aussagen, die man trifft. Im Vergleich zu Kiel ist das schon eine andere Welt. Was das Sportliche angeht, unterscheidet sich die Arbeit gar nicht so stark.

Dann gehen wir doch mal direkt in die Kaderplanung: Knapp 15 Millionen Euro hat der HSV im Sommer durch Verkäufe von Walace, Waldschmidt, Hahn, Mathenia oder auch die Leihe von Wood eingenommen und sich von „Altlasten“ aus der Abstiegssaison befreit. Zentrale Stützen wie Holtby, Sakai, Hunt wurden gehalten, vielversprechende Talente wie Steinmann, Vagnoman oder Ambrosius bekommen ihre Chance. Die Neuzugänge kamen bis auf Mittelfeldspieler Narey allesamt ablösefrei. Wie zufrieden sind Sie mit dem Status Quo?

Der Abstieg und die wirtschaftliche Situation haben natürlich gewisse Zwänge mit sich gebracht. Nichtsdestotrotz ist es unser Anspruch, eine starke Mannschaft ins Rennen zu schicken, die für die 2.Bundesliga gewappnet ist. Wir wissen, was dort auf uns zukommen wird und sind uns auch unserer Rolle vor dem Hintergrund der hohen Erwartungshaltungen bewusst. Stand jetzt bin ich mit den Entscheidungen in Sachen Kaderplanung sehr zufrieden.

Sie gelten als Befürworter klarer Transfer-Strategien - wie würden Sie Ihre beziehungsweise jene des HSV in der aktuellen Situation beschreiben?

In erster Linie muss es immer zwischen Kader und Trainer stimmen, da diese die wesentlichen Faktoren für sportlichen Erfolg darstellen. Und dahingehend habe ich in der aktuellen Konstellation ein gutes Gefühl. Wie eingangs erwähnt, ist man aktuell natürlich aufgrund des Abstiegs und der Vorgeschichte in einer Situation, in der gewisse Handlungsweisen in Sachen Kader- und Transferplanung unumgänglich sind. Das hat dann aber erstmal weniger mit Strategie zu tun, als vielmehr mit wirtschaftlichen Notwendigkeiten.

Wie wirken sich diese konkret aus?

Es geht für uns in erster Linie darum, Spieler zu entdecken, die noch nicht auf dem Zenit sind und die sowohl sportlich als auch wirtschaftlich zu uns passen. Spieler, die hungrig sind, die idealerweise auch schon Erfahrung in der 2. Liga sammeln konnten, aber längst nicht am Ende ihrer Entwicklung sind. Mit diesen Spielern wollen wir die Zukunft des Hamburger SV gestalten und im Rahmen unserer Aufgaben gemeinsam wachsen.

Auf welchen Märkten bewegen Sie sich angesichts dieser Kriterien?

In unserer jetzigen Situation sind wir gut beraten, Spieler zu holen, die keine lange Eingewöhnungszeit benötigen und wissen, was auf Sie zukommt. Das können ruhig auch mal Spieler aus Europa sein. Aber „exotische“ Transfers beispielsweise auf dem südamerikanischen Markt will ich zwar nicht ausschließen, stehen bei uns derzeit aber sicherlich nicht im Fokus.

Aktuell weist der HSV den jüngsten Kader der 2. Bundesliga auf – setzen Sie im Umbruch verstärkt auf den Nachwuchs?

Das ist ein Teil der Philosophie – wir haben zunehmend Spieler im aktuellen Kader dabei, die aus der eigenen Jugend kommen. Gemeinsam mit den gestandenen Profis und denen, die von extern hinzukommen wie beispielsweise Khaled Narey, ist der Nachwuchs ein zentraler Baustein in unserer Zukunftsstrategie.

Wieviel Holstein Kiel steckt in dieser Strategie? Auch dort mussten Sie den Gürtel sehr eng schnallen und in Sachen Transfers immer wieder auf neue Wege setzen…

Die Erfahrung aus der Vergangenheit fließt immer auch in meine aktuelle Arbeit mit ein. Sicherlich sind die Voraussetzungen in Hamburg andere, dennoch muss ich immer schauen, wie ich aus den aktuellen Möglichkeiten das Optimum herausholen kann. Da gehört dann der ein oder andere Jugendspieler dazu, der Top-Spieler aus der 2. Bundesliga oder die Leihe eines Erstliga-Profis. Am Ende geht es immer darum, eine funktionierende und bestmögliche Truppe aufzustellen und dafür muss jede Option in Erwägung gezogen werden.

Sie steuern mit dem HSV erstmals seit fünf Jahren auf eine positive Transferbilanz zum Abschluss des Sommers zu. Was wäre denn theoretisch noch drin im Budget?

Was wir kategorisch ausschließen können sind Neuzugänge in zweistelliger Millionen-Höhe beziehungsweise Spieler mit ähnlich hohen Ablösesummen. Ansonsten werden wir auf alle Möglichkeiten zurückgreifen, die wir haben und die uns dabei helfen, einen schlagkräftigen Kader auf die Beine zu stellen.

In welchen Mannschaftsteilen sehen Sie aktuell noch Bedarf?

Ich glaube, dass wir Stand jetzt durch die Bank gut aufgestellt sind. Wir hatten zu Beginn auf den offensiven Außenbahnen zu wenig Spieler mit der Qualität, die wir uns für die kommenden Aufgaben erwarten. Dort haben wir nachgelegt und sind aktuell sehr zufrieden – wenngleich nie ausgeschlossen werden kann, dass in den nächsten Wochen noch etwas passiert.

Wie planen Sie im Offensivzentrum, wo nach dem Leih-Abgang von Bobby Wood aktuell nur der von Bayern umworbene Fiete Arp und der von vielen Fans kritisch betrachtete Rückkehrer Pierre-Michel Lasogga als etatmäßige Mittelstürmer zur Verfügung stehen?

Nicht vergessen sollten Sie Manuel Wintzheimer, den wir aus der U19 des FC Bayern geholt haben. Der Junge ist 19 und gehört zu den größten Talenten des Jahrgangs 1999 – gemeinsam mit Fiete und Pierre-Michel sehe ich uns da gut aufgestellt, zumal auch Aaron Hunt ganz vorne eingesetzt werden kann. Sofern alles so bleibt haben wir auf dieser Position keinen Handlungsbedarf.

Heißt im Umkehrschluss, Sie gehen von einem Verbleib Arps und Lasoggas für die kommende Spielzeit aus.

Das ist jetzt der Stand und damit arbeiten wir, alles andere sehen wir dann. Wir haben Anfang Juli und müssen weitere Entwicklungen abwarten – dazu gehört übrigens auch, ob die aktuellen Spieler in den nächsten Wochen unseren Vorstellungen und Erwartungen gerecht werden.

Insbesondere durch den vorgezogenen Transferschluss in England könnte in den nächsten Wochen noch einmal richtig Bewegung in den Transfermarkt kommen – die WM neigt sich dem Ende zu, noch hat kaum ein englischer Top-Klub größere Einkäufe vermeldet…

Das ist richtig. Ich bin davon überzeugt, dass die nächsten Wochen aufgrund dieser Tatsache nochmal sehr heftig werden. Wenn der Top-Markt in England in Schwung kommt, wird sich das auf die vermeintlich kleineren Märkte auswirken und auch in Deutschland nochmal richtig Bewegung reinkommen. Inwiefern das auch uns betreffen wird, worauf Ihre Frage sicherlich abzielt, vermag ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu sagen. Auch das ist eine Entwicklung, die man abwarten muss.

Kommen wir abschließend zu möglichen Abgängen: Gibt es einen neuen Stand bei den Personalien Ekdal, Kostic oder Papadopoulos?

Nein, den gibt es momentan noch nicht. Alle drei sind aktuell Spieler unseres Kaders. Alles Weitere werden wir sehen und genau wie im Fall Bobby Wood erst kommentieren, wenn es auch etwas zu sagen gibt.

Herr Becker, herzlichen Dank für das Gespräch.

