FC Liverpool im Finale der Champions League : Internationale Pressestimmen zum Anfield-Wunder: "Teufel aus der Wunderkiste"

Trainer Jürgen Klopp steht mit den Reds im Finale der Königsklasse – die internationale Presse verneigt sich.

von Kim Patrick von Harling

08. Mai 2019, 07:00 Uhr

Liverpool | Trainer Jürgen Klopp rannte mit dem Abpfiff zu seinen Spielern, diese lagen sich bereits in den Armen. Im Hintergrund fielen die Akteure des FC Barcelona enttäuscht zu Boden. Das 4:0 (1:0) des FC Liverpool gegen den FC Barcelona am Dienstagabend geht in die Geschichte der Champions League ein. Nach dem 0:3 im Hinspiel hatten nicht wenige die Reds bereits abgeschrieben. Doch durch das phänomenale Rückspiel steht Liverpool im Finale, bereits zum zweiten Mal in Folge.

Entsprechend beeindruckt zeigt sich die internationale Presse, die um keine Superlative verlegen ist – eine Übersicht:

England

Daily Mail: "Sie haben es gemacht! Liverpool erreicht das Champions-League-Finale, nachdem Origi und Wijnaldum doppelt netzen bei einem unglaublichen Comeback gegen Barça"

The Telegraph: "Liverpool schafft den unglaublichen Turnaround gegen Barcelona und bucht den Platz fürs Champions-League-Finale"

The Guardian: "Bei allen unglaublichen Nächten in Anfield, wo taucht diese auf?"

The Sun: "Origi und Wijnaldum rufen das Wunder-Comeback hervor, das die Reds ins Finale führt"

Spanien

Mundo Deportivo: "Neues europäisches Debakel von Barça"

Sport: "Roma war kein Traum: Historisches Barça-Debakel in Anfield"

Marca: "Barça scheitert episch in Anfield"

Frankreich

L'Équipe: "Sensationell! In Anfield hat Liverpool das Unmögliche wahr gemacht und mit einer heroischen Darbietung Barelona gestürzt"

Le Parisien: "Unglaublich, wundervoll, magnifique! 14 Jahre nach dem Wunder von Istabul im Champions-League-Finale gegen Mailand gibt es das Wunder von Anfield"

Belgien

Het Laatste Nieuws: "Wie ein Teufel aus der Wunderkiste! Origi beliefert Liverpool mit zwei Toren gegen Barcelona"

Liverpool ist übrigens erst das vierte Team nach der Jahrtausendwende, das einen Drei-Tore-Rückstand (oder höher) aus dem Hinspiel gedreht hat. Die Reds reihen sich in die elitäre Gruppe mit Deportivo La Coruna, AS Rom und dem FC Barcelona ein: