DFB-Pokal : Ingolstadt und Karlsruhe weiter - Hoffenheim zittert

Die Fußball-Zweitligisten FC Ingolstadt und Karlsruher SC haben die zweite Runde im DFB-Pokal erreicht.

Frankfurt am Main | Ingolstadt entschied das Zweitliga-Duell mit den Sachsen von Erzgebirge Aue am Montagabend 2:1 (1:0) für sich. Der KSC hatte beim 4:1 (1:0) beim Regionalligisten Sportfreunde Lotte keine Probleme. Nur Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim musste in die Verlängerung. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß kam beim Drittligisten FC Viktoria Köln nach...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.