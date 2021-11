Ungeimpfter Nationalspieler : In Quarantäne: Muss Bayern München Kimmich weiterhin Gehalt zahlen?

Nach dem positiven Corona-Befund bei Niklas Süle mussten vier weitere DFB-Spieler aus Wolfsburg abreisen. Auch der ungeimpfte Joshua Kimmich ist dabei und könnte deshalb jetzt Gehaltseinbußen in Kauf nehmen müssen.

Wolfsburg/München | Der Wirbel am Dienstag war groß, als öffentlich wurde, dass Nationalspieler Niklas Süle positiv auf Corona getestet wurde. Der Bayern-Spieler ist bereits aus Wolfsburg abgereist und befindet sich in Quarantäne in München. Neben Süle mussten auch vier weitere Spieler, die mit ihm in Kontakt standen, nach Hause um sich dort in Quarantäne zu begeben. Unt...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.