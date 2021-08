„Bomber der Nation“ : In Gedenken an Gerd Müller: DFL empfiehlt Schweigeminute

Nach dem Tod von Stürmer-Legende Gerd Müller empfiehlt die Deutsche Fußball Liga den Clubs der Bundesliga und 2.

Frankfurt am Main | Liga eine Schweigeminute vor den Begegnungen am Wochenende. „Darüber hinaus ist es allen Clubs freigestellt, mit Trauerflor zu spielen“, teilte die DFL via Twitter mit. Müller, der beim FC Bayern und in der Nationalmannschaft eine Ära geprägt hatte, war am Sonntag im Alter von 75 Jahren gestorben. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.