Ehemaliger Bayern-Profi : Holger Badstuber: Will noch ein paar Jährchen spielen

Der langjährige Bayern-Profi Holger Badstuber denkt im Alter von 32 Jahren noch lange nicht ans Karriereende.

München | „Ich habe noch viel Lust, zu spielen und mich zu verausgaben. Ich will noch ein paar Jährchen spielen“, erzählte der ehemalige Nationalspieler, der im Sommer in die Schweiz zum FC Luzern gewechselt war, im Sport1-Podcast „Meine Bayern-Woche“. Über eine mögliche Rückkehr in die Fußball-Bundesliga denke er derzeit aber nicht nach. „Ich will meine Zeit i...

