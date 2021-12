DFB : Hohe Geldstrafe: Sportgericht verhandelt Rostocks Einspruch

Das DFB-Sportgericht verhandelt am 7. Dezember den Einspruch von Hansa Rostock gegen eine Geldstrafe in Höhe von 97.300 Euro.

Frankfurt am Main | Dazu war der Zweitligist am 24. November wegen mehrfachen Fehlverhaltens seiner Fans verurteilt worden. Die mündliche Verhandlung findet ab 13.00 Uhr in der Zentrale des Deutschen Fußball-Bundes in Frankfurt/Main statt, wie der Verband mitteilte. Es geht dabei um insgesamt sechs Vergehen, bei denen unter anderem die Polizei „massiv“ mit Steinen ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.