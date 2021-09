Borussia Mönchengladbach : Hofmann appelliert an Fans: „Rose hat keine Pfiffe verdient“

Borussia Mönchengladbachs Nationalspieler Jonas Hofmann hat vor dem Wiedersehen mit Marco Rose für einen fairen Umgang der Fans mit dem Ex-Coach geworben.

Mönchengladbach | „Ich finde, Marco Rose hat keine Pfiffe verdient. Er ist ein super Mensch und hat mit Gladbach Vereinsgeschichte geschrieben und erstmals die K.-o.-Runde der Champions League erreicht“, sagte Hofmann in einem zunächst im Internet veröffentlichten „Bild“-Interview. Am Samstag trifft Gladbach in der Fußball-Bundesliga auf Borussia Dortmund (18.30 Uhr...

