2. Liga : Hoffenheims U19-Coach Rapp wird Trainer bei Holstein Kiel

Marcel Rapp wird neuer Trainer des Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel.

Kiel | Der 42-Jährige hat bis zuletzt die U19 des Bundesligisten 1899 Hoffenheim trainiert und erhält in Kiel einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024, wie die Kieler bestätigten. Zunächst hatte die „Bild“-Zeitung darüber berichtet. Rapp tritt bei den Norddeutschen die Nachfolge des am 20. September zurückgetretenen Ole Werner (33) an. Es ist Rapps erste Train...

