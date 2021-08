Frauen-Bundesliga : Hoffenheims Fußballerinnen starten mit Sieg in Saison

Der Vorjahresdritte und Champions-League-Anwärter TSG 1899 Hoffenheim ist mit einem erzitterten Derby-Sieg gegen den SC Freiburg in die neue Saison der Frauenfußball-Bundesliga gestartet.

Frankfurt am Main | Beim 2:1 (0:1) in Sinsheim sicherte Tine de Caigny den Erfolg für die Gastgeberinnen erst in der 79. Minute. Die Belgierin traf nach einer Ecke aus fünf Metern per Kopfball. Katharina Naschenweng (47.) glich kurz nach der Halbzeitpause die Führung der Gäste durch Hasret Kayikci (38.) aus. Vier Tage vor dem Königsklassen-Playoff-Hinspiel gegen den s...

