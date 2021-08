Champions League : Hoffenheims Frauen besiegen AC Mailand - Nun in Playoffs

Die Fußball-Frauen der TSG 1899 Hoffenheim haben sich mit einem weiteren Sieg die Teilnahme an der Playoff-Runde für die Champions League gesichert.

Zuzenhausen | Die Mannschaft von Gabor Gallai schlug die Frauen des AC Mailand in Zürich mit 2:0 (1:0). Die Tore erzielten Jule Brand (36. Minute) und Isabella Hartig (59.). Zuvor hatten die Kraichgauerinnen die erste Partie des Mini-Turniers in der Schweiz mit 1:0 gegen Islands Vertreter Valur Reykjavik für sich entschieden. Die Playoff-Runde wird an diesem ...

