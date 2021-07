Saisonvorbereitung : Hoffenheim und Fürth mit Unentschieden im Testspiel

Fußball-Bundesligist TSV 1899 Hoffenheim hat sich in einem Testspiel 2:2 von Aufsteiger SpVgg Greuther Fürth getrennt.

Rottach-Egern | Die Tore für Hoffenheim in der insgesamt 105 Minuten langen Partie in Rottach-Egern am Tegernsee erzielten Jacob Bruun Larsen (41. Minute) und Georginio Rutter (87.). Branimir Hrgota (2.) und Havard Nielsen (37.) hatten die Kleeblätter mit 2:0 in Führung geschossen. Am kommenden Samstag (15.30 Uhr) eröffnet Hoffenheim in der ProZero Arena in Sinshe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.