14. Spieltag : Hoffenheim siegt auch ohne Fans gegen Frankfurt

Hoffenheim muss gegen die Nachspiel-Spezialisten von Eintracht Frankfurt am Ende zittern, doch es reicht für den fünften Heimsieg in Serie.

Sinsheim | Auch ohne Zuschauer hat die TSG 1899 Hoffenheim ihre Heimserie in der Fußball-Bundesliga ausgebaut und den Höhenflug von Eintracht Frankfurt erst einmal gestoppt. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß besiegte am Samstag die Hessen mit 3:2 (2:1). Beim Geisterspiel in Sinsheim brachte zunächst Rafael Borré (15.) die Gäste in Führung (15. Minut...

