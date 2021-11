Bundesliga : Hoffenheim darf gegen Leipzig vor vollen Rängen spielen

Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim darf gegen RB Leipzig zum ersten Mal in dieser Saison sein Stadion voll auslasten.

Sinsheim | Beim Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den Tabellenfünften dürfen auf Basis der neu geltenden 2G-Regelung wieder 30 150 Fans in die PreZero Arena, wie der Club am Mittwoch mit Verweis auf die neuen Verordnungen in Baden-Württemberg mitteilte. Nach den Vorgaben der Corona-Schutz-Verordnung gelten Ausnahmen für Kinder bis zu sieben Jahren so...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.