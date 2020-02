Stimmungs-Killer oder -Bringer? : "Lasst den Blödsinn sein": Hoffenheim-Fans protestieren gegen Stadionmusik

Bei der TSG Hoffenheim beschweren sich Fans derzeit über einen Song von DJ Ötzi – doch der Verein bleibt hart.

von Alexander Barklage

03. Februar 2020, 15:22 Uhr

Die Bundesliga ist heutzutage wesentlich mehr als bloß Fußball. Vor, während und nach den Spielen in den Stadion versuchen die Vereine ihren Fans mit einem Showprogramm mehr zu bieten. Der Tag im Stadion soll ein Event sein und nicht nur die 90 Minuten Fußball auf dem Rasen.

Bei der TSG Hoffenheim haben sich Fans nun über einen bestimmten Song beschwert, der immer kurz vor dem Anpfiff in der PreZero Arena gespielt wird. Der Schlager-Hit "Sweet Caroline" ist für einige Fans aber mehr Stimmungs-Killer als -Bringer. Die Fans protestierten im ersten Rückrunden-Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt mit einem eindeutigen großen Spruchband: "Die Szene pfeift auf Caroline. Lasst den Blödsinn endlich sein. In Stadionshow und Marketing steckt zu wenig Herzblut drin!!!"





Das DJ-Ötzi-Cover des Neil-Diamond-Songs bleibt trotz harter Kritik der Fans Teil der Stadionshow der TSG Hoffenheim. Das bestätigte Pressesprecher Holger Kliem auf Anfrage dem Onlineportal Heidelberg24.de: "Unser Bestreben ist es immer, unseren Zuschauern in der Arena ein begeisterndes Stadionerlebnis zu bescheren. Dazu sind wir in stetigem Austausch mit unseren Fans, selbstverständlich auch mit den treusten Anhängern in der Südkurve", betonte Kliem, "außerdem kann nicht jeder nach seinem Gusto bedient werden.“





Der Refrain von "Sweet Caroline" von Neil Diamond erlangte vor allem während der EM 2016 europaweit Berühmtheit. Bei den nordirischen Fans gehörte der Song zum festen Bestandteil des Repertoires, wenn sie ihre Nationalmannschaft unterstützen.