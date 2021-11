Conference League : Höchste Sicherheitsstufe: Sorgen vor Union gegen Feyenoord

Polizei und Vereine haben zusammen ein Sicherheitskonzept erarbeitet. Dennoch gibt es vor dem Conference-League-Spiel von Union Berlin gegen Feyenoord Rotterdam große Sorge vor erneuten Zwischenfällen. Trainer Urs Fischer muss die sportlichen Belange im Blick behalten.

Berlin | Die hässlichen Bilder aus Rotterdam und die Sorge vor erneuter Fan-Gewalt wollte Urs Fischer nicht an sich heranlassen. Vor dem Rückspiel in der Conference League gegen Feyenoord Rotterdam am Donnerstag (21.00 Uhr/TV Now) richtete der Trainer von Union Berlin seine ganze Konzentration auf die sportlichen Belange der Eisernen. „Wir können die Tabell...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.