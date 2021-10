DFB-Pokal : Historische Pokal-Pleite für den FC Bayern in Gladbach

Was für eine Demütigung für den großen FC Bayern! Das so erfolgsverwöhnte Starensemble aus München wird in Gladbach regelrecht vorgeführt und kassiert die höchste Pokal-Niederlage der Vereinsgeschichte.

Mönchengladbach | Historisches Pokal-Fiasko für den FC Bayern, magische Nacht für Gladbach: Inmitten einer heftigen Corona-Diskussion muss sich der abwesende Bayern-Coach Julian Nagelsmann zumindest einen Titel schon früh abschminken. Der Rekord-Pokalsieger wurde beim 0:5 (0:3) am Mittwochabend von einer entfesselten Borussia gedemütigt wie nie zuvor im DFB-Pokal un...

