Bundesliga : Hertha: Jovetic kommt zurück nach Berlin

Für das Derby gegen Union Berlin am Samstag (18.30 Uhr/Sky) kann Hertha-Trainer Pal Dardai möglicherweise doch mit Stevan Jovetic planen.

Berlin | Der Offensivmann wurde nach einem negativen Corona-Test aus Montenegro zurück in der Hauptstadt erwartet. Der 32-Jährige war in der Vorwoche trotz Impfung bei seinem Fußball-Nationalteam positiv getestet worden. Ob Jovetic im Derby spielen kann, muss noch in kardiologischen Untersuchungen geklärt werden, teilte die Hertha bei ihrer Pressekonferenz ...

