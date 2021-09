Nationalmannschaft : Hansi Flick: „Wir müssen liefern, wenn es zählt“

Hansi Flick ist mit seinem Einstandsspiel als Bundestrainer nicht ganz zufrieden. Er spricht nach dem 2:0 gegen Liechtenstein die Mängel klar an und benennt sofort das Ziel gegen Armenien.

St. Gallen | Fragen an Bundestrainer Hansi Flick in der Pressekonferenz nach dem 2:0 der Fußball-Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation am Donnerstagabend gegen Liechtenstein. Frage: Wie fällt das Fazit nach Ihrem Debüt als Bundestrainer aus? Hansi Flick: Ohne Frage hätten wir uns alle gewünscht, dass wir mehr Tore schießen. Die Liechtensteiner Mannschaf...

