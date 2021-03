Rassismus-Debatte : HSV-Trainer Thioune: „...dann reißt auch ein strammer Nazi vor Freude die Arme hoch“

In einem Podcast hat HSV-Trainer Daniel Thioune deutlich Stellung zum Thema Rassismus im Fußball bezogen.

Hamburg | Zum Thema "Rassismus im Fußball" hat HSV-Trainer Daniel Thioune eine sehr klare Meinung. In dem Fan-Podcast "HSV-Matrix" erzählte der einzige dunkelhäutige Trainer in der ersten und zweiten Fußball-Bundesliga über seine Erfahrungen mit dem Thema Rassismus. Der ehemalige Coach des VfL Osnabrück erinnerte sich auch an seine eigene Zeit als Profi und sie...

