Nationalmannschaft : Gute Laune beim DFB-Team - EM-Wünsche der Kanzlerin

„Es geht richtig rund“ im Franken-Camp der Nationalmannschaft. Die Spieler-WGs sind bezogen. Die Kanzlerin schaut virtuell vorbei. Und der Bundestrainer arbeitet an seinem Frankreich-Matchplan.

Herzogenaurach | Sonne, Ruhe und gute Laune in den Spieler-WGs: Aus der streng abgeschirmten Quartier-Blase des Nationalteams dringen kurz vor dem EM-Knallstart gegen Frankreich nur Positiv-Meldungen an die Außenwelt. Pünktlich zum Feinschliff für den Weltmeister kann Joachim Löw auf dem Adidas-Campus in Herzogenaurach endlich mit allen 26 Akteuren trainieren. Und ...

