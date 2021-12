16. Spieltag : „Große Enttäuschung“ gegen Köln: Wolfsburger Krise geht weiter

Der VfL Wolfsburg war im Spiel auf einem guten Weg. Gegen den 1. FC Köln trifft Lukas Nmecha früh. Doch das Kohfeldt-Team gibt die Partie noch aus der Hand - und die Kölner feiern ihren Torjäger.

Wolfsburg | Die Kölner Profis fielen sich erleichtert in die Arme, die Spieler des VfL Wolfsburg trotteten dagegen schwer enttäuscht vom Platz. Die Niedersachsen stecken in der Fußball-Bundesliga weiter tief in der Krise. Trotz einer deutlichen Leistungssteigerung und zweimaliger Führung verloren die Niedersachsen auch gegen den 1. FC mit 2:3 (1:1). Nach der s...

