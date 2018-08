DFB-Pokal live im Free-TV : Greuther Fürth gegen Borussia Dortmund live im TV und Live-Stream

Hier erfahren Sie, wie Sie am Montag, 20. August 2018, den DFB-Pokal live im TV und Live-Stream sehen können.

von Christopher Bredow

19. August 2018, 22:39 Uhr

Hamburg | 28 von 32 Partien in der 1. Hauptrunde im DFB-Pokal 2018/19 sind gespielt - am Montag, 20. August 2018, fallen die letzten vier Entscheidungen. Gibt es noch eine weitere Überraschung im DFB-Pokal? (Hier finden Sie den kompletten Spielplan zur 1. Hauptrunde im DFB-Pokal 2018/19.)

Zum Abschluss der 1. Runde spielt am Montag ab 18.30 Uhr der SC Paderborn gegen Ingolstadt 04, Energie Cottbus empfängt den SC Freiburg und Eintracht Braunschweig trifft auf Hertha BSC Berlin. Abgerundet wird der DFB-Pokal ab 20.45 Uhr mit der Partie der SpVgg Greuther Fürth gegen Borussia Dortmund. So sehen Sie am Montag den DFB-Pokal live im TV und Livestream.

DFB-Pokal 2018/19: Die Spiele am Montag im Überblick

Diese Spiele finden in der 1. Hauptrunde am Montag, 20. August 2018, statt.

Montag, 20. August 2018, 18.30 Uhr:

SC Paderborn - FC Ingolstadt 04

Energie Cottbus - SC Freiburg

Eintracht Braunschweig - Hertha BSC Berlin

Montag, 20. August 2018, 20.45 Uhr:

SpVgg Greuther Fürth - Borussia Dortmund

Greuther Fürth - Borussia Dortmund live im TV und Stream: ARD zeigt DFB-Pokal live im Free-TV

Am Montag läuft in der ARD das letzte Pokalspiel von Greuther Fürth gegen Borussia Dortmund live im Free-TV. Ab 20.15 Uhr melden sich Moderator Matthias Opdenhövel und Experte Thomas Hitzlsperger live aus Fürth. Ab 20.45 Uhr kommentiert Steffen Simon die Partie von Fürth gegen BVB live in der ARD. (Lesen Sie hier: So schlugen sich die Bundesligisten am Sonntag im DFB-Pokal.)

Fürth - BVB live im Stream: DFB-Pokal im kostenlosen Livestream

Im Internet gibt es den DFB-Pokal mit Greuther Fürth gegen Borussia Dortmund live im Stream zu sehen. In der ARD-Mediathek kann das Pokalspiel im kostenlosen Livestream mitverfolgt werden. Bei der Nutzung auf PC, Smartphone oder Tablet sollte nur auf eine stabile WLAN-Verbindung geachtet werden. (Lesen Sie hier: Weiche Flensburg schafft Pokal-Überraschung gegen VfL Bochum.)

DFB-Pokal live im TV und Stream: Sky zeigt alle Pokalspiele live

Sky zeigt alle Spiele im DFB-Pokal live im TV. Auf dem Bezahlsender können Fußballfans derweil zwischen einer Konferenz mit allen gleichzeitig stattfindenden Pokalspielen und den Einzelspieloptionen wählen. Am Montag beginnt die Live-Übertragung vom DFB-Pokal um 18 Uhr live auf "Sky Sport 1". Auf diesem Sender ist ab 18.30 Uhr dann auch die Live-Konferenz zu sehen. Die Einzelspiele werden auf den Sendern "Sky Sport 2" bis "Sky Sport 5" gezeigt. Sebastian Hellmann führt als Moderator durch den DFB-Pokal live auf Sky.

Auf dem Streaming-Portal "Sky Go" sind alle Spiele im DFB-Pokal live im Stream zu sehen. Dort können Fußballfans ebenfalls sowohl zwischen der Konferenz, als auch den Einzelspielen wählen. Voraussetzung ist ein entsprechendes Sky-Abonnement. Der Livestream kann sowohl auf dem PC, als auch via App auf mobilen Geräten wie Smartphones und Tablets abgerufen werden.