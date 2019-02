13 Sekunden : Leon Goretzka erzielt schnellstes Eigentor der Bundesliga-Geschichte

Goretzka reiht sich damit auch auf Platz acht der schnellsten Bundesliga-Tore ein.

von dpa

15. Februar 2019, 22:08 Uhr

Augsburg | Der Treffer von Bayern-Profi Leon Goretzka zum 1:0 des FC Augsburg war das schnellste Eigentor in der Geschichte der Fußball-Bundesliga. Der Nationalspieler traf am Freitagabend nach Angaben der Deutschen Fußball-Liga nach 13 Sekunden ins eigene Netz. Wie der Datendienstleister Opta twitterte, gab es seit 1963 überhaupt nur drei Eigentore in der ersten Spielminute.

Goretzka reiht sich durch sein Missgeschick auf Platz acht der schnellsten Bundesliga-Tore ein, gemeinsam mit Lothar Matthäus, der 1986 gegen Borussia Mönchengladbach nach 13 Sekunden für den FC Bayern traf. Schneller ging der FC Augsburg in seiner Bundesliga-Historie noch nie in Führung.

Der schnellste Gegentreffer der Bayern ist das Goretzka-Tor nicht. Kevin Volland traf 2015 für 1899 Hoffenheim nach neun Sekunden gegen Manuel Neuer und egalisierte damit den Bundesliga-Rekord des Leverkuseners Karim Bellarabi.