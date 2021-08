2. Spieltag : Gnabry erlöst Bayern am Müller-Gedenktag

Der FC Bayern muss gegen Köln kämpfen, um den ersten Saisonsieg in der Bundesliga zu feiern. Wieder trifft Torjäger Lewandowski, doch diesmal ist Gnabry nach einem Kölner Doppelschlag der Matchwinner.

München | Erstmals nach langer Zeit konnte Matchwinner Serge Gnabry mit seinen Bayern-Kollegen in der Allianz Arena wieder auf eine Jubelrunde vor die zurückgekehrten Fans gehen. Am Gedenktag für die verstorbene Torjäger-Legende Gerd Müller schossen die Münchner Serienmeister allerdings nur mit großer Mühe den ersten Saisonsieg in der Bundesliga heraus. Beim...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.