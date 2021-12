Bundesliga : Gladbach droht gegen Frankfurt auch Ausfall von Lainer

Borussia Mönchengladbach droht gegen Eintracht Frankfurt auch der Ausfall von Rechtsverteidiger Stefan Lainer.

Mönchengladbach | Gladbach-Coach Adi Hütter muss am Mittwoch (18.30 Uhr/Sky) gegen seinen Ex-Club bereits auf den am Meniskus operierten Jonas Hofmann und den gelb-gesperrten Kapitän Lars Stindl verzichten. „Bei Stevie ist es einfach so, dass er immer noch Probleme hat“, sagte Hütter am Dienstag. „Ob er einsatzfähig ist, kann ich jetzt noch nicht sagen.“ Lainer war in ...

