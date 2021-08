Supercup gegen Dortmund : Geste für Club-Legende: Bayern-Spieler gedenken Gerd Müller

Für eine Minute ist alles still. Vor dem Supercup FCB gegen BVB gedenken die Münchner der kürzlich gestorbenen Fußballikone Gerd Müller.

Dortmund | In Erinnerung an ihren legendären Torjäger Gerd Müller haben die Spieler des deutschen Fußball-Meisters FC Bayern München vor dem Supercup gegen Borussia Dortmund am Dienstag Aufwärm-Shirts mit der Rückennummer 9 und dem Namen des am Sonntag gestorbenen Rekordtorjägers getragen. Vor dem Anpfiff wurde des früheren Nationalspielers mit einer Schweigemin...

