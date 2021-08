Bundesliga-Schlusslicht : Geschäftsführer spricht Hertha-Trainer Dardai Vertrauen aus

Trainer Pal Dardai kann auch nach dem 0:5-Debakel beim FC Bayern München noch auf Rückendeckung von Geschäftsführer Carsten Schmidt bei Hertha BSC bauen.

Berlin | „Pal hat unser Vertrauen in dieser Phase absolut erarbeitet und wir haben auch das Vertrauen, dass er genau das, was wir jetzt brauchen, nämlich das "Gemeinsam Hertha" jetzt schafft“, sagte Schmidt in der Sendung „Doppelpass“ von Sport1. In der vergangenen Saison hatte Dardai den Club vor dem Abstieg bewahrt. Kurz zuvor hatte der Chefcoach in einer...

