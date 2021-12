„Super Eagles“ : Gernot Rohr nicht mehr Nationalcoach Nigerias

Nigerias Fußballverband NFF trennt sich von seinem bisherigen Nationaltrainer Gernot Rohr.

Zürich | Der gebürtige Mannheimer, dessen Vertrag noch bis Ende 2022 lief, wurde wenige Wochen vor Beginn des Afrika-Cups in Kamerun entlassen. „Die Beziehung zwischen dem nigerianischen Fußballverband und Herrn Rohr ist beendet“, sagte Mohammed Sanusi, Generalsekretär des nigerianischen Fußballverbandes NFF, in einer Mitteilung. Die Entscheidung sei am ...

