17. Spieltag : Gefeierter Matchwinner: Kruse schießt Union Berlin zum Sieg

Zuletzt ließ es nicht mehr wirklich rund. Doch mit dem 1:0 in Bochum kehrt bei Union Berlin die gute Laune zurück. Maßgeblichen Anteil hat Max Kruse.

Bochum | Hochzeit am Donnerstag, Matchwinner am Samstag - Max Kruse hatte allen Grund zur Freude. Gemeinsam mit seinen Teamkollegen ließ sich der Routinier im Abschluss an den 1:0 (1:0)-Erfolg beim VfL Bochum von den wenigen mitgereisten Fans feiern. Aus seiner Genugtuung über seinen entscheidenden Treffer in der 16. Minute machte der 33-Jährige keinen Hehl...

