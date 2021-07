Olympia : Fußballer aus Spanien, Brasilien und Japan im Halbfinale

Die Fußballer von Brasilien, Gastgeber Japan und Spanien stehen bei den Olympischen Spielen im Halbfinale.

Rifu | Rio-Olympiasieger Brasilien setzte sich am Samstag mit 1:0 (1:0) gegen Ägypten durch. Matheus Cunha (37. Minute) vom Bundesligisten Hertha BSC erzielte das Tor für die Südamerikaner, die im Halbfinale am Dienstag auf den Sieger der letzten Viertelfinal-Begegnung zwischen Südkorea und Mexiko treffen. Die Goldmedaille wird am Samstag vergeben. Spa...

