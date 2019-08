Field-Goal-Versuch im Video : Fußball-Weltmeisterin in die NFL? Carli Lloyd denkt über Angebot nach

Sind Fußballerinnen als NFL-Kicker geeignet? Eine Antwort gab US-Nationalspielerin Carli Lloyd auf dem Platz.

von dpa

28. August 2019, 06:56 Uhr

Philadelphia | Fußball-Weltmeisterin Carli Lloyd könnte sich vorstellen, künftig in der US-amerikanischen American-Football-Profiliga NFL zu spielen. Dies sagte die 37-jährige US-Amerikanerin am Dienstag (Ortszeit) dem Sportportal "FoxSports.com". "Ich diskutiere mit meinem Ehemann und (Trainer) James (Galanis) über die Möglichkeit, in der NFL zu spielen", sagte Lloyd. "Beide glauben, dass ich dazu in der Lage wäre und es in Erwägung ziehen sollte. Daher denke ich ernsthaft darüber nach. Es ist eine Herausforderung und mir würde es wahrscheinlich gefallen."





Galanis erklärte am Montag, das einige NFL-Teams nach Lloyds verwandeltem Field-Goal-Versuch aus 55 Yards beim Besuch des Trainingslagers der Philadelphia Eagles auf die zweifache Fußball-Weltmeisterin (2015 und 2019) aufmerksam geworden waren. Zu den interessierten Teams wollte Galanis keine Auskunft geben.