Weltmeister von 1954 : Fußball-Idol Horst Eckel in Heimatdorf beigesetzt

Familie, Fans und Prominente haben sich im pfälzischen Dorf Vogelbach von Fußball-Idol Horst Eckel verabschiedet.

Bruchmühlbach-Miesau | Der Weltmeister von 1954 war am vergangenen Freitag als letzter Spieler jener Mannschaft gestorben, die das „Wunder von Bern“ vollbrachte. Eckel wurde auf eigenen Wunsch in seinem Geburts- und letzten Wohnort beerdigt. Auch dass Fans seines Clubs 1. FC Kaiserslautern dabei sind, hatte er sich nach Angaben seiner Tochter Dagmar erhofft. Etwa 1000 Me...

