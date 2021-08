2. Spieltag : Fußball-Bundesliga am Samstag: Sechs Spiele, sechs Köpfe

Auch an diesem Bundesliga-Samstag kommt es zum Wiedersehen einiger Akteure mit ihren Ex-Clubs. Nicht immer herrscht große Vorfreude.

Frankfurt am Main | Der 2. Spieltag der Fußball-Bundesliga wird mit sechs weiteren Spielen fortgesetzt - wieder stehen zahlreiche Akteure im Mittelpunkt. Wie so oft stehen Wiedersehen an, möglicherweise wird ein Profi bald seinen Abschied verkünden. Sechs Köpfe, auf die zu achten ist. Eintracht Frankfurt - FC Augsburg MARTIN HINTEREGGER: „Ich kann nichts Positives ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.